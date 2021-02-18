جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الأسبوع الخامس والعشرون

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محمد سياف - ابو ظبي - حافظ فريق مانشستر سيتي على الصدارة فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الأسبوع الخامس والعشرون، بفارق 10 نقاط عن أقرب المنافسين فريق مانشستر يونايتد، ويسعى السيتي للعودة إلى لقب الدوري الإنجليزي الذى فقده الموسم الماضى لصالح فريق ليفربول، ونستعرض فى التقرير التالي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومواعيد مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من البريميرليج. مواعيد مباريات الأسبوع 25 من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة 19 فبراير يلتقى وولفرهامبتون مع ليدز يونايتد فى العاشرة مساء.

يوم السبت 20 فبراير يلتقى ساوثهامبتون مع تشيلسى فى الثانية والنصف ظهراً، ويلتقى بيرنلى مع ويست بروميتش فى الخامسة مساءً، ويلتقى ليفربول مع إيفرتون فى السابعة والنصف مساءً، ويلتقى فولهام مع شيفيلد يونايتد فى العاشرة مساءً.

يوم الأحد 21 فبراير يلتقى وستهام يونايتد مع تنوتنهام فى الثانية ظهراً، ويلتقى أستون فيلا مع ليستر سيتي فى الرابعة مساءً، والأرسنال مع مانشستر سيتي فى السادسة والنصف مساءً، ومانشستر يونايتد مع نيوكاسيل يونايتد فى التاسعة مساءً.

يوم الاثنين 22 فبراير يلتقى برايتون مع كريستال بالاس فى العاشرة مساءً. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الأسبوع 25 مانشستر يونايتد الأول برصيد 56 نقطة. مانشستر يونايتد الثاني برصيد 46 نقطة. ليستر سيتى الثالث برصيد 46 نقطة. تشيلسي الرابع برصيد 42 نقطة. وستهام يونايتد الخامس برصيد 42 نقطة. ليفربول السادس برصيد 40 نقطة. إيفرتون السابع برصيد 37 نقطة وباقى له مباراة مؤجلة. أستون فيلا الثامن برصيد 36 نقطة وباق له مباراتين مؤجلتين. توتنهام التاسع برصيد 36 نقطة وله مباراة مؤجلة. أرسنال العاشر برصيد 34 نقطة. ليدز يونايتد الحادي عسر برصيد 32 نقطة وله مباراة مؤجلة. وولفرهامبتون الثانى عشر برصيد 30 نقطة. ساوثهامبتون الثالث عشر برصيد 29 نقطة وله مباراة مؤجلة. كريستال بالاس الرابع عشر برصيد 29 نقطة. بيرنلي الخامس عشر برصيد 27 نقطة. برايتون السادس عشر برصيد 26 نقطة. نيوكاسيل يونايتد السابع عشر برصيد 25 نقطة. فولهام فى الثامن عشر برصيد 19 نقطة. ويست بروميتش التاسع عشر برصيد 13 نقطة. شيفيلد يونايتد العشرون برصيد 11 نقطة. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة 25

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