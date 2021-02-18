رسميًا.. خالد جلال مديرا فنيا لفريق البنك الأهلي

أعلنت منذ قليل، لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي عن التعاقد مع خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ليتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة بنادي البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة. يأتى ذلك بعدما وجه مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الشكر لمحمد يوسف عن الفترة الماضية. ويستعد فريق البنك الأهلي للمباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة أمام فريق أسوان والمقرر لها 28 فبراير الجاري.

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