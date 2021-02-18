بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس يحقق فوزا كبيرا على إيندهوفن في الدوري الأوروبي

حقق فريق أولمبياكوس اليوناني فوزا مهما على ضيفه إيندهوفن الهولندي بأربعة أهداف مقابل هدفين، بالمباراة التي أقيمت على ملعب "كارايسكاكيس" في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

جاءت أهداف أولمبياكوس من توقيع أندرياس بوشالكيس في الدقيقة التاسعة، يان مفيلا في الدقيقة 37، المغربي يوسف العربي في الدقيقة 45، وماسوراس في الدقيقة 83.

بينما أحرز هدفي إيندهوفن، إيران زاهافي في الدقيقتين 14 و39.

ودخل كوكا بديلا مع حلول الدقيقة 80 من عمر اللقاء.