شاهد.. صاروخية الدرع تقود الزمالك للفوز على الأهلي في دوري المحترفين

حقق نادى الزمالك الفوز علي منافسه الاهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التى اقيمت علي الصالة المغطاة لهيئة استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لبطولة دوري المحترفين. الشوط الاول انتهي بتقدم الاهلي علي الزمالك بنتيجة 15-14 . بهذه النتيجة يتساوي الزمالك مع الاهلي في النقاط بجدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة لكل منهما .

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