وستقام القرعة يوم الاثنين المقبل في الثالثة عصرا الاثنين المقبل بالقاهرة.

وجاءت مواعيد الجولات حتى المباراة النهائية كالآتي: الجولة الأولى 10 مارس - الجولة الثانية 17 مارس - الجولة الثالثة 4 أبريل - الجولة الرابعة 11 أبريل - الجولة الخامسة 21 أبريل - الجولة السادسة 28 أبريل ربع نهائي البطولة الذهاب 16 مايو - الإياب 23 مايو نصف نهائي البطولة الذهاب 20 يونيو - العودة 27 يونيو فيما تقرر إقامة نهائي البطولة يوم 10

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشاركة بيراميدز.. الكاف يعلن موعد قرعة المجموعات لـ الكونفدرالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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