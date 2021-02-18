الدوري الأوروبي .. ميلان يعود إلى الديار بتعادل من أرض النجم الأحمر

أنهي فريق ميلان الشوط الأول متقدما بهدف دون رد في شباك النجم الأحمر، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 للدوري الأوروبي.

وجاء الهدف الوحيد بالشوط الأول من توقيع رادوفان بانكوف بالخطأ في مرماه.

وعادل جويلور كانجا النتيجة مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يعيد ثيو هينانديز التقدم لصالح ميلان من علامة جزاء لكن عزيمة بطل صربيا منحتهم هدفا غاليا عبر ميلان بافكوف في الوقت بدل الضائع. ودفع ستيفانو بيولي مدرب ميلان بمهاجمه الكرواتي الجديد ماريو ماندزوكيتش أساسيا لأول مرة، قبل أيام قليلة من دربي تكسير العظام أمام إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي. تشكيل ميلان: حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما الدفاع: بيير كالولو – فيكايو توموري – أليسيو رومانيولي – تيو هيرنانديز الوسط: سواليهو ميتي – إسماعيل بن ناصر – سامو كاستييخو – رادي كرونيتش – أنتي ريبيتش الهجوم: ماريو ماندزوكيتش

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