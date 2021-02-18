وسجل توتنهام هدف التقدم عن طريق هيونغ مين سون في الدقيقة 13 مستغلًا كرة عرضية من بيل حولها سون برأسية في الشباك.
وفي الدقيقة 28 سجل توتنهام هدفا ثانيا عن طريق جاريث بيل، بعدما تلقى تمريرة قبل أن يدخل منطقة الجزاء ويراوغ المدافع ثم سدد الكرة في الشباك.
واستطاع توتنهام تسجيل هدف ثالث عن طريق لوكاس مورا في الدقيقة "34"، في حين قلص وولفسبيرجر النتيجة عن طريق ميشائيل لينادل في الدقيقة 55.
وفي الدقيقة 90 سجل توتنهام هدف رابع عن طريق كارلوس فينيسيوس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الأوروبي.. توتنهام يضع قدما في دور الـ16 بفوز كبير على وولفسبيرجر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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