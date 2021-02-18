الدوري الأوروبي.. توتنهام يضع قدما في دور الـ16 بفوز كبير على وولفسبيرجر

وسجل توتنهام هدف التقدم عن طريق هيونغ مين سون في الدقيقة 13 مستغلًا كرة عرضية من بيل حولها سون برأسية في الشباك.

وفي الدقيقة 28 سجل توتنهام هدفا ثانيا عن طريق جاريث بيل، بعدما تلقى تمريرة قبل أن يدخل منطقة الجزاء ويراوغ المدافع ثم سدد الكرة في الشباك.

واستطاع توتنهام تسجيل هدف ثالث عن طريق لوكاس مورا في الدقيقة "34"، في حين قلص وولفسبيرجر النتيجة عن طريق ميشائيل لينادل في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 90 سجل توتنهام هدف رابع عن طريق كارلوس فينيسيوس.