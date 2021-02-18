الدوري الأوروبي.. مان يونايتد يدك شباك ريال سوسيداد برباعية

حقق فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي فوزا مهما على ريال سوسيداد بأربعة أهداف دون رد، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي.

وحل يونايتد ضيفا على سوسيداد في ملعب محايد هو معقل يوفنتوس بعد رفض إسبانيا استضافة بعثة الفريق الإنجليزي بسبب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا. وسجل برونو فيرنانديز هدف التقدم في الدقيقة 27 قبل أن يضيف نفس اللاعب في الدقيقة 57. ونجح راشفورد في توسيع الفارق بالهدف الثالث مع حلول الدقيقة 65 ليختتم دانيل جيمس الرباعية قبل نهاية اللقاء بلحظات. ودخل مان يونايتد بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: دين هندرسون في الدفاع: أليكس تيلليس- هاري ماجواير- إيريك بايلي- آرون وان بيساكا في الوسط الدفاعي: فريد- سكوت مكتوميناي في الوسط الهجومي: دانييل جيمس- برونو فيرنانديز- ماسون جرينوود في الهجوم: ماركوس راشفورد

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