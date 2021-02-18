"أحب الكفتة ولا أعرف أن أتحرك بخصوصية في مصر".. موسيماني يتحدث عن تجربته مع الأهلي

تحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، عن تجربته لتدريب الأهلي في مصر والأجواء التي تختلف عن جنوب أفريقيا على حد وصفه.

وقال بيتسو في حوار مع إذاعة "On The Whistle‏" التي تبث على الإنترنت أن أكلته المفضلة في مصر هي الكفتة، وأنه لا يستطيع أن يجد مساحة للتحرك بخصوصية في مصر عكس جنوب أفريقيا حيث كان يستطيع الذهاب للتسوق وهو أكثر ما يفتقده في جنوب أفريقيا.

كما قال موسيماني إن أمهر من دربهم هم الثنائي سيرينو وزاواني حيث يمتلكون مهارة تسجيل أو صناعة الأهداف.