بيهزر أو مبيفهمش كورة.. عبدالحميد حسن يرد على تصريح "الزمالك أفضل من الأهلي أمام بايرن ميونخ"

علق عبدالحميد حسن، مهاجم النادي الأهلي سابقًا، على تصريح بشير التابعي، نجم نادي الزمالك سابقًا، الذي أكد خلاله الأخير أن الزمالك كان قادرًا على تقديم مستوى فني أفضل أمام نادي بايرن ميونخ من الأهلي بعد مواجهة البايرن والأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وأكد عبدالحميد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "محدش عاقل يطلع يقول أن الزمالك قادر على الفوز أمام بايرن ميونخ واللي بيقول كدة بيهزر أو مبيفهمش كورة".

وتابع: "فرحان بهزيمة الأهلي بهدفين فقط أمام بايرن ميونخ لأنه بطل أوروبا".