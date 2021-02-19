عمر رضوان: أسوان يعاني من سوء توفيق في الدوري

كشف عمر رضوان، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، عن أسباب تألقه طوال الفترة الماضية فى مباريات الدوري آخرها مساهمته في فوز الفريق الأسواني على المقاولون العرب.
وأكد عمر رضوان في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " أركز مع نادي أسوان لإسعاد جماهيره ونسعى لتقديم نتائج جيدة في مسابقة الدوري".
وتابع: "أسوان يعاني من سوء توفيق كبير ونسعى لتحسين النتائج في المراحل المقبلة".
وتطرق عمر رضوان في حديثه عن حلمه وتركيزه في الفترة المقبلة: "قرار عودة الحراس الأجانب في الدوري سيضر الكرة المصرية".
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