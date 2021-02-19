عبدالحميد حسن: مروان محسن لازم يمشي من الأهلي

قال عبدالحميد حسن، مهاجم النادي الأهلي سابقًا، إن مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي الحالي، يجب أن يرحل عن صفوف الفريق بسبب الضغوطات التي يتعرض لها.

وأكد عبدالحميد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "مروان محسن لازم يمشي من الأهلي وهو اللي يطلب الرحيل لرفع الحرج".

وتابع: "مروان محسن يعاني من سوء توفيق منذ فترة طويلة وهو لاعب محترم وأنا أحترمه ولكن مش كل شوية ندعمه لأنه مش مهاجم صغير علشان ندعمه".

وأضاف: "ليه مروان نام على الأرض لما ضيع ضربة جزاء.. كلنا ضيعنا ضربات جزاء، وهو لازم يمشي علشان يشيل الضغوطات اللي عليه".