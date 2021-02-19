طلب خاص لأشرف قاسم من قنصل مصر في السنغال

أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أنه طلب من قنصل مصر في السنغال خوض مراني الأحد والاثنين على الملعب المستضيف للقاء الزمالك وتونجيث السنغالي.

وأشار قاسم إلى أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو طلب ذلك بهدف التعود على أرضية الملعب، مضيفا أنه ينتظر رد مسئولي النادي السنغالي.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة تونجيث في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا الثلاثاء المقبل.