التخبط مستمر.. الجبلاية تستعين بشركة فار أفسدت نهائي أفريقيا.. تفاصيل

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد يدرس التعاقد مع شركة للفار بديلة للشركة الحالية التى تعمل على مباريات الدوري الممتاز.
وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر على قناة "النهار" أن تكاليف التعاقد مع الشركة الجديدة ستكون أعلى من الشركة الحالية بمليون دولار بالإضافة إلى أن تلك الشركة هي التي تولت إدارة مباراة الترجي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل الأخير والتي تعطلت خلال المباراة".
وأضاف: "كما أصدر الكاف قرارًا رسميًا بعدم التعامل مع تلك الشركة بسبب أزمة لقاء الترجي والوداد".
وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أنه تم منح الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف الـ var ثلاثة شهور من أجل تصحيح الأوضاع على أن يكون هناك إجراء صارم حال عدم تنفيذ الاتفاق الذى جرى مؤخرا.
وأشار إلى أنه حال وفاء الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف ال var سوف يتم إبرام عقود جديدة بمعرفة الشؤون القانونية في الجبلاية وإرسالها إلى الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة إضافة إلى الجهات الرقابية تمهيدا لاعتمادها.
وتابع: تم التأكيد على الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف الـ var بإحضار سيارات تقنية الفيديو جديدة بدلا من المستعملة التى تم الاستعانة بها منذ بدء العمل بتقنية الفيديو فى الدورى الممتاز.
ولفت إلى أنه سوف يتم إلزام الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف الـ var بإحضار اثنين من أجهزة سوموليتر لتدريب الحكام ومنح الرخصة لتقنية الفيديو لقضاة الملاعب.
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