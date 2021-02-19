التخبط مستمر.. الجبلاية تستعين بشركة فار أفسدت نهائي أفريقيا.. تفاصيل

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد يدرس التعاقد مع شركة للفار بديلة للشركة الحالية التى تعمل على مباريات الدوري الممتاز.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر على قناة "النهار" أن تكاليف التعاقد مع الشركة الجديدة ستكون أعلى من الشركة الحالية بمليون دولار بالإضافة إلى أن تلك الشركة هي التي تولت إدارة مباراة الترجي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل الأخير والتي تعطلت خلال المباراة".

وأضاف: "كما أصدر الكاف قرارًا رسميًا بعدم التعامل مع تلك الشركة بسبب أزمة لقاء الترجي والوداد".