نتائج جميع مباريات ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي

تعادل فريق أرسنال الإنجليزي بهدف لمثله أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي، ضمن ذهاب دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي.
وحقق فريق أولمبياكوس اليوناني فوزا مهما على ضيفه إيندهوفن الهولندي بأربعة أهداف مقابل هدفين، بالمباراة التي أقيمت على ملعب "كارايسكاكيس" في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.
كما نجح فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي في تحقيق فوز مهم على ريال سوسيداد بأربعة أهداف دون رد، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي.
وجاءت النتائج كاملة كالآتي.
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