الدوري الأوروبي.. آرسنال يعود بتعادل من أرض بنفيكا بمشاركة النني

تعادل فريق أرسنال الإنجليزي بهدفا لمثله أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي، ضمن

ويتواجه الفريقان من جديد الخميس المقبل في مباراة العودة لتحديد هوية المتأهل إلى دور الـ16.

فيما حقق فريق أولمبياكوس اليوناني فوزا مهما على ضيفه إيندهوفن الهولندي بأربعة أهداف مقابل هدفين، بالمباراة التي أقيمت على ملعب "كارايسكاكيس" في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

جاءت أهداف أولمبياكوس من توقيع أندرياس بوشالكيس في الدقيقة التاسعة، يان مفيلا في الدقيقة 37، المغربي يوسف العربي في الدقيقة 45، وماسوراس في الدقيقة 83.

بينما أحرز هدفي إيندهوفن، إيران زاهافي في الدقيقتين 14 و39.