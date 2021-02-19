أرسنال يتعادل بصعوبة مع بنفيكا

أرسنال يتعادل بصعوبة مع بنفيكاهز بوكايو ساكا الشباك ليمنح أرسنال التعادل 1-1 مع مضيفه بنفيكا في ذهاب دور 32 بالدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس.

وأدرك اللاعب الشاب التعادل لأرسنال من مدى قريب في الدقيقة 57 بعد قليل من منح بيتزي التقدم لبنفيكا من ركلة جزاء.

واستحق أرسنال الخروج بنتيجة أفضل حيث أهدر العديد من الفرص بالاستاد الأولمبي بالعاصمة روما الذي استضاف المباراة بسبب القيود على السفر بين البرتغال والمملكة المتحدة.

وكان يجب على ساكا إضافة هدف آخر بينما لم يقدم بيير-إيمريك أوباميانغ شيئا يذكر وأضاع كرة أمام المرمى بطريقة غريبة في الشوط الأول. وتراجع الإيقاع قرب النهاية قبل إقامة مباراة الإياب الأسبوع المقبل في أثينا.