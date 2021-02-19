سعد سمير والشناوى يلعبان تنس طاولة.. شاهد

نشر سعد سمير لاعب النادى الاهلى عبر خاصية استورى بموقع انستجرام ، فيديو له مع حارس مرمى منتخب مصر والنادى الاهلى محمد الشناوى . وظهر سعد سمير والشناوى فى الفيديو يلعبان وهم يلعبان يلعبون تنس طاولة . يذكر أن ظهر محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي بأداء قوي في بطولة كأس العالم للاندية التى حقق فيها المارد الأحمر برونزية والمركز الثالث بعد الفوز على الدحيل القطري وبالميراس البرازيلي. أداء محمد الشناوي في البطولة العالمية جعل الأنظار العالمية تتجه له كما أن التوقعات زادت بشكل كبير حول مستقبل حارس عرين الأحمر للانتقال الي دورى أوروبي كبير خلال الفترة المقبلة. ونادت جماهير كرة القدم المصرية بإنضمام الشناوي لمواطنه محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بعد الأداء الكارثي لحراس مرمى الريدز وتعثراتهم خلال المواجهات.

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