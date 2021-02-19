وكيله: رئيس الزمالك لم يكن يعلم بعدم مشاركة الجزيري في أفريقيا

أكد حازم فتوح وكيل اللاعبين أن خالد رفعت مدير التعاقدات بالزمالك لم يكن علم من الأساس بالتعاقد مع سيف الدين الجزيري.
وأوضح فتوح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن رفعت كان يريد التعاقد مع بواكي ولم يطلب من الأساس التعاقد مع سيف الجزيري لأنه لن يشارك مع الزمالك على الصعيد الافريقي.
وواصل :"اللواء عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك لم يكن يعلم بأن الجزيري لن يتم قيده في القائمة الافريقية".
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