الرياضة

عروض من الخليج.. عبدالله جمعة يقرر الرحيل عن الزمالك للاحتراف

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كشف حازم فتوح وكيل أعمال عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن موقف اللاعب من خوض تجربة الاحتراف خلال الفترة المقبلة عقب تألق مصطفى محمد نجم الفريق مع جالطا سراي التركي.

وأكد حازم فترح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن عبد الله جمعه قرر بشكل نهائي الرحيل إلى الخارج للاحتراف في أحد الأندية الكبرى.

وأوضح أن جمعة قرر الرحيل إلى الخليج وهناك 3 أندية من دولة واحدة ترغب في ضمه.

وأشار إلى أن جمعة قرر عدم التجديد للزمالك والأمور المالية ليست المشكلة لكنه يرغب في الرحيل إلى الخارج.

وواصل :"هناك عروض رسمية ستصل للزمالك خلال فترة قريبة".

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني لمسحة طبية ظهر اليوم، قبل انطلاق التدريب، استعدادا للسفر إلى السنغال يوم السبت المقبل لمواجهة فريق تونجيث في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وخضع المستشار عماد عبد العزيز رئيس  اللجنة المؤقتة لإدارة النادي لمسحة طبية خاصة وأنه سيترأس بعثة الفريق الأبيض في السنغال.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم بدون راحة بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين  مقابل هدف في مباراة الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري، والتي أقيمت بينهما بالأمس باستاد القاهرة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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