الرياضة

عرضان من كبار أندية أوروبا.. بند في عقد أوباما يتيح له الاحتراف

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أكد حازم فتوح وكيل اللاعبين أن يوسف أوباما لاعب الزمالك تلقى عرض رسمي من نادي التعاون السعودي على سبيل الإعارة بنية الشراء النهائي.

وأوضح فتوح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن أيمن يونس عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك رفض رحيل أوباما وتمسك ببقائه.

وأشار إلى أن اللاعب يوجد بند في عقده الموسم المقبل يتيح له الاحتراف الخارجي خلال الموسم المقبل.

وأوضح أنه سيسافر خلال الساعات المقبلة إلى الخارج للتفاوض على عرض خاص بأوباما.

وواصل :"إثنين من أكبر الأندية في أوروبا مهتمين باللاعب".

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني لمسحة طبية ظهر اليوم، قبل انطلاق التدريب، استعدادا للسفر إلى السنغال يوم السبت المقبل لمواجهة فريق تونجيث في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وخضع المستشار عماد عبد العزيز رئيس  اللجنة المؤقتة لإدارة النادي لمسحة طبية خاصة وأنه سيترأس بعثة الفريق الأبيض في السنغال.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم بدون راحة بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين  مقابل هدف في مباراة الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري، والتي أقيمت بينهما بالأمس باستاد القاهرة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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