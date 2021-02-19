عرضان من كبار أندية أوروبا.. بند في عقد أوباما يتيح له الاحتراف

أكد حازم فتوح وكيل اللاعبين أن يوسف أوباما لاعب الزمالك تلقى عرض رسمي من نادي التعاون السعودي على سبيل الإعارة بنية الشراء النهائي.
وأوضح فتوح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن أيمن يونس عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك رفض رحيل أوباما وتمسك ببقائه.
وأشار إلى أن اللاعب يوجد بند في عقده الموسم المقبل يتيح له الاحتراف الخارجي خلال الموسم المقبل.
وأوضح أنه سيسافر خلال الساعات المقبلة إلى الخارج للتفاوض على عرض خاص بأوباما.
وواصل :"إثنين من أكبر الأندية في أوروبا مهتمين باللاعب".
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني لمسحة طبية ظهر اليوم، قبل انطلاق التدريب، استعدادا للسفر إلى السنغال يوم السبت المقبل لمواجهة فريق تونجيث في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.
وخضع المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي لمسحة طبية خاصة وأنه سيترأس بعثة الفريق الأبيض في السنغال.
ويستأنف الفريق تدريباته اليوم بدون راحة بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري، والتي أقيمت بينهما بالأمس باستاد القاهرة.
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