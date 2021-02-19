الزمالك يكشف كواليس قرب طرح قميص الفريق للبيع لدعم التجديد لـ ساسي

كشف هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك عن حقيقة إمكانية طرح قميص اللاعب للبيع من أجل توفير الدعم اللازم للتجديد لـ فرجاني ساسي نجم الفريق.
وأكد في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أن فكرة بيع قميص الفريق رائعه ولكنها مازالت تحت الدراسة وعقب اجتماع مجلس الإدارة بعد عودة الفريق من السنغال سيتم حسم الأمر.
وأضاف أن الجماهير لديها اصرار شديد على بقاء اللاعب في الفريق مشددا أن اللاعب كان بامكانه الانضمام لأي ناد آخر خلال الفترة الماضية ولكنه متمسك بالبقاء في الفريق ولكن بالمقابل المادي الحالي.
وتابع أن النادي سيحاول خلال الفترة المقبلة الحصول على الموافقات القانونية في هذا الشأن مشددا أنه سيتم توفير متجر للنادي لهذا الأمر.
وأكمل أن في حال موافقة اللجنة على الأمر سيتم طرح القميص في اقرب وقت متمنيا أن يكون خلال مدة أقل من شهر.
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