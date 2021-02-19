أكد حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي أنه وارد أن يعود إلى تدريب الزمالك.
وقال فتوح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن الأسباب التي دفعت كارتيرون لرحيله زالت من نادي الزمالك.
وأشار إلى أن المدرب علاقته طيبة بالجماهير ووارد أن يعود لتدريب الفريق.
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني لمسحة طبية ظهر اليوم، قبل انطلاق التدريب، استعدادا للسفر إلى السنغال يوم السبت المقبل لمواجهة فريق تونجيث في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.
وخضع المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي لمسحة طبية خاصة وأنه سيترأس بعثة الفريق الأبيض في السنغال.
ويستأنف الفريق تدريباته اليوم بدون راحة بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري، والتي أقيمت بينهما بالأمس باستاد القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيل كارتيرون يكشف عن إمكانية عودته لـ قيادة الزمالك.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.