وكيل كارتيرون يكشف عن إمكانية عودته لـ قيادة الزمالك.. تفاصيل

أكد حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي أنه وارد أن يعود إلى تدريب الزمالك.

وقال فتوح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن الأسباب التي دفعت كارتيرون لرحيله زالت من نادي الزمالك.

وأشار إلى أن المدرب علاقته طيبة بالجماهير ووارد أن يعود لتدريب الفريق.