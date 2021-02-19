وأكد عمرو جمال في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أن الأهلي هو ناديه ويشجعه منذ صغره مشددا انه من الصعب ان يرحل عن الأهلي وينضم للزمالك.
وأضاف أن الأهلي بيته مشددا انه يسعى دائما للتألق من اجل ان يعود للأهلي مره اخرى.
وتابع أن انضمامه للزمالك من شأنه أن يجعله يخسر جمهور الأهلي الذي سانده كثيرا.
أما عن بيراميدز فأكد أنه سيرفض الانضمام للفريق حتى لو عرض عليه 100 مليون جنيه مشددا ان رمضان صبحي نجم الفريق اخطا كثيرا بالرحيل عن الأهلي.
وأضاف ان رمضان صبحي " حسبها غلط " مشددا ان رمضان بالتأكيد نادم على قراره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو جمال: رمضان صبحي أخطأ بالانضمام لـ بيراميدز وهذا موقفي من الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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