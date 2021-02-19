مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الجمعة العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني

ويستعرض "دوت الخليج" أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون X ليدز يونايتد - 10:00 مساء - beIN SPORT HD 2 مواعيد مباريات الدوري الإسباني ريال بيتيس X خيتافي -10:00 مساء - beIN SPORT HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي فيورنتينا X سبيزيا - 7:30 مساء - beIN SPORT HD 4 كالياري ضد تورينو - 9:45 مساء - beIN SPORT HD 4 مواعيد مباريات الدوري الألماني أرمينيا بيلفيلد X فولفسبورج - ا9:30 مساء مواعيد مباريات الدوري الفرنسي ستاد بريست X أولمبيك ليون - 10:00 مساء - beIN SPORT HD 6 مواعيد مباريات الدوري الإماراتي الوحدة X خورفكان - 3:30 مساء - أبو ظبي الرياضية الوصل X اتحاد كلباء -3:30 مساء - أبو ظبي الرياضية العين X الفجيرة - 6:15 مساء - أبو ظبي الرياضية

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