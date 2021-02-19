وأضاف الخولي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن المصري أحد اندية الدوري المصري العريقة مشددا ان الفريق يتواجد في المربع الذهبي كل موسم باستثناء الموسم الماضي.
وتابع أن الأندية الشعبية تعاني ماليا بشده ويجب على الدولة دعم تلك الاندية .
أما عن سر استبعاد كريم العراقي نجم الفريق من مباراة الفريق المقبلة أمام سموحة الاثنين المقبل فأكد أن اللاعب غادر معسكر الفريق دون اذن بصحبة 5 من زملائه حيث تم توقيع غرامه 100 ألف جنيه على كل لاعب.
واضاف ان اللاعب حتى الان لم يكشف عن موقفه النهائي من التجديد للفريق حيث أكد له مسؤولو النادي ان قيمة التجديد ستكون على نفس مستوى الفئة الأولى بالفريق ولكنه رفض وطالب بمبلغ اكبر من الفئة الاولى ولكن النادي رفض الأمر تماما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصري يعلن مطالبته لـ أشرف صبحي بـ 5 ملايين جنيه وتطورات تجديد عقد كريم العراقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.