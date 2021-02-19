وأضاف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " انه عاد لبيراميدز عقب فترة اعارته ولكنه لم يكن يشارك مطلقا ثم تم انهاء التعاقد معه باخر ايام فترة القيد ليصبح للاعب حر ويحق له الانضمام لاي من اندية القسم الثاني.
وتابع أن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا هاتفه وطلب منه الانضمام للفريق ووافق ليبدأ رحله التألق مشددا ان مجلس ادارة النادي تدعمه وتسانده وتوفر كافه الامكانيات لخدمة الفريق.
وأكمل أن هيثم شعبان مدرب رائع وعلى دراية بإمكانياته.
وأكد أنه تلقى عرضا من الزمالك أثناء انضمام لبيراميدز ولكن بيراميدز رفض الأمر تماما وقتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شريف دابو يكشف كواليس انضمامه لـ سيراميكا كليوباترا ويشيد بـ مجلس الإدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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