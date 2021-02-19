وقفتهم المميزة.. الجهاز الطبي في المريخ السوداني يوجه رسالة شكر لـ نظيره بالأهلي

وجه الجهاز الطبي لـ نادي المريخ السوداني رسالة شكر وتقدير لـ نظيره في الاهلي عقب مباراة الفريقين في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا والتي انتهت بفو المارد الاحمر بثلاثية نظيفة. وارسل الجهاز الطبي للمريخ بيان لـ الاهلي جاء كالتالي " الوحدة الطبية بنادي المريخ تشكر نظيرتها في النادي الأهلي ..يتقدم الدكتور محمد كمال رئيس الوحدة الطبية بنادي المريخ بالشكر للوحدة الطبية بالنادي الأهلي المصري ممثل في دكتور عبدالمجيد والدكتور احمد ابو عابلة". وتابعت اللجنة الطبية في المريخ: "على وقفتهم المميزة مع الوحدة الطبية لنادي المريخ عقب مباراة المريخ والأهلي التي إحتضنها ملعب إستاد القاهرة في أولى مباريات المريخ بدور المجموعات من دور أبطال أفريقيا."

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