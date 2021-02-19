مكسبي تتحدى بي إن سبورت بقناة جديدة

ظهرت خلال الأيام الماضية قناة مفتوحة على قمر النايل سات تسمى "مكسبي"، تنقل أبرز مباريات دوري أبطال أفريقيا والدوريات الأوروبية الكبرى، ودوري أبطال أوروبا، نقلا عن شبكة بي إن سبورت. ونقلت قناة "مكسبي" مؤخرا بطولة كأس العالم للأندية الماضية، والتي تواجد بها النادي الأهلي المصري وحصل على الميدالية البرونزية، كما نقلت مباراة الأحمر في أمام المريخ والزمالك أمام مولودية الجزائر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا. وأعلنت القناة مؤخرا إطلاق قناة جديدة تسمى " مكسبي سبورت" ستذيع البطولات الأتية:" الدوري الإنجليزي - الدوري الإسباني - الدوري الإيطالي - الدوري الألماني - دوري أبطال أفريقيا - دوري أبطال أوروبا - كأس ملك إسبانيا - السوبر الإفريقي - كأس إيطاليا - كأس ألمانيا - كأس الاتحاد الإنجليزي - كأس السوبر الأوروبي - بطولة الكونفيدرالية - كأس السوبر الإسباني - كأس السوبر الإيطالي).

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