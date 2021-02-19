وذكرت صحيفة " لو باريزيان" الفرنسية، أن ريال مدريد رفع سعر كيليان مبابي إلى 200 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيله، مما يجعل صفقة انتقال الجوهرة الفرنسية إلى ريال مدريد خلال الصيف القادم أمر شبه مستحيل.
ويحتاج نادي ريال مدريد للتعاقد مع لاعب سوبر خلال الصيف المقبل،من أجل تدعيم هجوم الفريق، بسبب الإصابات المتكررة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد وفشله في تعويض النجم البرتغالي كريستانو رونالدو.
الخطة " ب" تقرب محمد صلاح من ريال مدريد:
أكدت صحيفة " ماركا" الإسبانية مطلع الشهر الحالي، أن ريال مدريد أكثر الأندية اهتماما بضم مبابي، ولكن الملكي " الذي يعاني من أزمة مالية" قد يلجأ إلى التعاقد مع محمد صلاح من ليفربول نظرا لأن سعره سيكون أقل من مبابي.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد صلاح 120 مليون يورو، وفقا لمبلغ ترانسفير ماركت العالمي، لكن ريال مدريد قد ينهي الصفقة بمبلغ أقل من ذلك نظرا للأزمة المالية التي تعاني منها الأندية الأوروبية.
وفتح محمد صلاح الباب مؤخرا بالانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، خلال حوار مع صحيفة " آس" الإسبانية، وهو ما قد يسهل مهمة الملكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد صدمة مبابي.. الخطة ب تقرب محمد صلاح من ريال مدريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.