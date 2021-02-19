الأهلي يختتم تدريباته ويغادر إلى تنزانيا اليوم

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي تدريباته بعد ظهر اليوم بإستاد مختار التتش علي أن يختار الجهاز الفني قائمة من 22 لاعبًا للسفر بهم علي متن طائرة خاصة مساء اليوم الي تنزانيا
ويفقد الأهلي في تلك المباراة جهود كل من حسين الشحات للإيقاف من الإتحاد الأفريقي 4 مباريات بعد أحداث إشتباكه مع مصطفي محمد في نهائي دوري الأبطال وكذلك علي معلول ووليد سليمان وصلاح محسن للإصابة.
ويبذل الجهاز الطبي للفريق محاولات لتجهيز طاهر محمد طاهر بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية بينما سيكون أيمن اشرف جاهزًا لتلك المباراة بعد غيابه عن مواجهة المريخ السوداني التي حسمها الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.
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