فريق سيدات يد الأهلي يواجه الجزيرة في الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي فريق الجزيرة اليوم الجمعة، ضمن بطولة الدوري.
وتقام المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل، في الرابعة عصرا، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض القوية في بطولة الدوري.
واختتم الأهلي تدريباته أمس بعد محاضرة المدير الفني يحيى يوسف، الذي أكد خلالها على العديد من الجوانب الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.
وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد تعادل في المباراة الماضية مع الزمالك بنتيجة 24-24، ضمن منافسات بطولة الدوري.
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