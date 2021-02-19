بالأسماء.. منتخب 2003 يستدعي 9 ناشئين من إنبي لمعسكر فبراير

استدعى منتخب مصر للناشئين مواليد ٢٠٠٣ بقيادة محمود جابر، ٩ لاعبين من ناشئي نادي إنبي من أجل الانضمام إلى معسكر شهر فبراير الجاري.

وجاءت الاختيارات للتسعة لاعبين بناء على رغبة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة محمود جابر المدير الفني وكرم مرسي المدرب العام وحمدي حمدان مدربا مساعدا وإيهاب جلال مدربا لحراس المرمي.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم من نادي انبي على النحو التالي :

خالد عبد العال محمد

محمد حمدى ابراهيم

احمد رشدى شحات

احمد محمد فتحي الشهير بميسى

احمد نادر حواش

عمر رضا عبد المجيد

محمد صلاح مسلم والملقب بكباكا

محمود فرحات السيد

علوان محمد احمد

وفى سياق متصل،أعر محمد اسماعيل رئيس جهاز قطاع الناشئين بنادي انبي عن سعادته بهذا الاختيار الذي يعد شرفا كبيرا لأي لاعب يمثل منتخب بلاده.

ووجه الشكر لمجلس الادارة برئاسة المحاسب مصطفي الامير الداعم لقطاع الناشئين بصفة مستمرة وخاصة محمد غرابة والمهندس مصطفي النادي المشرفيين علي ملف قطاع الناشئين من المجلس .

من جانبه اكد عصام زيدان امين الصندوق والمتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة ان المجلس برئاسة المحاسب مصطفي الأمير لن يدخر جهدا حتي ينهي هذا الموسم بأفضل النتائج الممكنة في ظل الإمكانيات المتاحة علي مستوي كافة أنشطة النادي.

وشدد المتحدث الرسمي أن اختيار ٩ لاعبين لمنتخب مصر مواليد ٢٠٠٣ يعد بمثابة شهادة تأكيد علي قدرات المنظومة الرياضية بصفة عامة والكروية بصفة خاصة داخل أروقة نادي انبي

وعلي صعيد آخر قرر الدكتور مهندس شريف أبو الغيط عضو المجلس وعضو لجنة الكرة و المشرف علي قطاع الاكاديميات بالنادي تأجيل تكريم الفرق الفائزة في دوري الاكاديميات والذي أقيم بمقر الاكاديمية بملاعب بتروسبورت نظرا لظروف وفاة صلاح مصيلحي مؤسس النشاط الرياضي في شركة انبي بصورة مفاجئة قبل أسبوع.