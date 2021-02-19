رئيس التليفزيون تشكر فريق عمل نقل مباريات الدوري والكأس وأفريقيا

وجهت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون، الشكر إلى فريق العمل لنقل مباريات كرة القدم من مخرجين ومديرى التصوير والعاملين فى الإذاعات الخارجية. جاء ذلك نظرا للقيام بالعمل الدؤوب فى ظل الأجواء المناخية السيئة خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضيين وخاصتا لوجود مباريات خارج القاهرة وكثرة عددها فى الدورى الممتاز وكأس مصر. واكدت رئيس التليفزيون فى تصريحات خاصة لصدى البلد انها على ثقة فى أداء كافة الاطقم بمختلف القطاعات المتميز فى العمل، وذلك لاسعاد جمهور كرة القدم فى مصر والوطن العربى. ونقلت وحدات التليفزيون مباريات عديدة على مدار الأيام الثلاثة الماضية التى شهدت هطول أمطار غزيرة وطقسا سيئا وجاءت على النحو التالي: الثلاثاء البنك الأهلي و مصر المقاصة في ستاد المقاولون العرب سموحه ودكرنس في ستاد دمنهور الأهلي و المريخ السوداني في ستاد القاهرة بدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا الأربعاء المقاولون العرب و اسوان في ستاد المقاولون الإنتاج الحربي وغزل المحلة في ستاد السلام سيراميكا كليوباترا والاتحاد في ستاد السويس الزمالك والإسماعيلي في ستاد القاهرة الخميس طلائع الجيش والقناة في ستاد السويس بدور ال ٣٢ فى كأس مصر

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