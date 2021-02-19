جالاتا سراي يحسم الجدل: لا يحق لأي نادٍ شراء مصطفى محمد من الزمالك

كشف نادي جالاتا سراي التركي عدم وجود بند في عقد إعارة مصطفى محمد من نادي الزمالك، يتيح له أحقية شراء اللاعب مقابل 4 ملايين دولار.
وقال عبد الرحيم البيرق في تصريحات أبرزتها صحيفة " milliyet" التركية:" لا ينبغي على أحد أن يقلق بشأن مستقبل مصطفى محمد، لدينا بند يتسح لنا شراءه مقابل 4 ملايين دولار قبل شهر يوليو 2022".
وتابع:" يمكننا أن ندفع الأموال للزمالك اليوم أو غدا ونضع حدا لهذه الشائعات، لكننا تعاقدنا مع على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون دولار مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار، بسبب قواعد اللعب النظيف".
وأكمل:" لا يحق لأي نادٍ شراء مصطفى محمد من الزمالك، حتى ولو عرض أكثر من 4 ملايين دولار".
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