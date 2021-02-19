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محمد سياف - ابو ظبي - الدوري المصري الممتاز هو عبارة عن دوري مصري لكرة القدم، تم إنشائه عام 1948 وصاحب فكرة إنشاؤه هو الإعلامي محمود بدر الدين لتكون مثل الدوري الإنجليزي الممتاز. يشارك به عدد 18 من الفرق المصرية، وأحدث أبطاله هو النادي الأهلي نادى القرن، بالإضافة إلى أنه الحاصل على 42 لقب أي انه النادي الأكثر فوزا بالدوري المصري، ويتم بث المباريات المتعلقة به عبر قناة أون تايم سبورتس.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لموسم 2021

-فى المركز الأول اللاعب: يوسف اوباما ضمن فريق: الزمالك، عدد الأهداف: 7 اهداف.

– فى المركز الثانى اللاعب: احمد سمير ضمن فريق: طلائع الجيش، عدد الأهداف 6 اهداف.

– فى المركز الثانى مكرر اللاعب: حسام حسن ضمن فريق: سموحه، عدد الأهداف 6 اهداف.

– فى المركز الثانى مكرر اللاعب: شريف دابو ضمن فريق: سيراميكا كليوباترا، عدد الأهداف 6 اهداف.

– فى المركز الخامس اللاعب: رمضان صبحى ضمن فريق: بيراميدز، عدد الأهداف 5 اهداف.

– فى المركز الخامس مكرر اللاعب: شيمليس بيكلى ضمن فريق: مصر المقاصة، عدد الأهداف 5 اهداف.

– فى المركز الخامس مكرر اللاعب: جون إبوكا ضمن فريق: انبى، عدد الأهداف 5 اهداف.

– فى المركز الثامن مكرر اللاعب: اشرف بنشرقى ضمن فريق: الزمالك، عدد الأهداف 4 ويشترك فى هذا المركز الكثير من اللاعبين وهم:

– محمود كهربا ضمن فريق الأهلى

– محمد شريف ضمن فريق الأهلى

– مروان حمدى ضمن فريق مصر المقاصة/ الزمالك

– رازق سيسية ضمن فريق الإتحاد

– عمرو جمال ضمن فريق طلائع الجيش

– عمر كمال ضمن فريق المصرى

– شادى حسين ضمن فريق سيراميكا كليوباترا

– احمد رفعت ضمن فريق المصرى

– احمد الشيخ ضمن فريق غزل المحلة

– احمد ياسر ريان ضمن فريق سيراميكا كليوباترا

– فى المركز التاسع عشر اللاعب: وليد سليمان ضمن فريق: الأهلى، عدد الأهداف 3 اهداف.

– فى المركز التاسع عشر مكرر اللاعب: باسم مرسى ضمن فريق: مصر المقاصة، عدد الأهداف 3 اهداف.

ويشترك فى هذا المركز الكثير من اللاعبين وهم:

– والتر بواليا ضمن فريق الجونة / الأهلى

– إمام عاشور ضمن فريق الزمالك

– فادى فريد ضمن فريق البنك الأهلي

– سيف الدين الجزيرى ضمن فريق المقاولون العرب / الزمالك

– رامى صبرى ضمن فريق انبى

ترتيب الدوري المصري الممتاز

– فى المركز الأول نادى الزمالك، عدد النقاط 29 نقطة

– فى المركز الثانى نادى الأهلى، عدد النقاط 21 نقطة

– فى المركز الثالث نادى المصرى، عدد النقاط 20 نقطة

– فى المركز الرابع نادى سيراميكا كليوباترا، عدد النقاط 20 نقطة

– فى المركز الخامس نادى مصر المقاصة، عدد النقاط 20 نقطة

– فى المركز السادس نادى الجونة، عدد النقاط 19 نقطة

– فى المركز السابع نادى بيراميدز، عدد النقاط 18 نقطة

– فى المركز الثامن نادى انبى، عدد النقاط 17 نقطة

– فى المركز التاسع نادى سموحة، عدد النقاط 17 نقطة

– فى المركز العاشر نادى غزل المحلة، عدد النقاط 17 نقطة

– فى المركز الحادى عشر نادى الإتحاد، عدد النقاط 15 نقطة

– فى المركز الثانى عشر نادى أسوان، عدد النقاط 14 نقطة

– فى المركز الثالث عشر نادى طلائع الجيش، عدد النقاط 12 نقطة

– فى المركز الرابع عشر نادى المقاولون العرب، عدد النقاط 11 نقطة

– فى المركز الخامس عشر نادى البنك الأهلى، عدد النقاط 10 نقاط

– فى المركز السادس عشر نادى الإنتاج الحربى، عدد النقاط 9 نقاط

– فى المركز السابع عشر نادى الإسماعيلى، عدد النقاط 8 نقاط

– فى المركز الثامن عشر نادى وادى دجلة، عدد النقاط 7 نقاط.