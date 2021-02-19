انت الان تتابع تفاصيل خبر لهذه الأسباب قد لا يستطيع برشلونة تحقيق “الريمونتادا” على باريس سان جيرمان والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يتحدث عشاق الساحرة المستديرة، عن المباراة الأخيرة التي وقع فيها النادي الكتالوني برشلونة فريسةً سهلة للنادي الفرنسي باريس سان جيرمان، بعدما استطاع أن يحرز في شباكه 4 أهداف مقابل هدف وحيد، ويفكر الكثيرون في إمكانية حدوث المعجزة وعودة مماثلة لبرشلونة لما حققوه ضد باريس سان جيرمان في 2017 عندما خسروا 0- 4 خارج أرضهم وسجلوا 6 أهداف تاريخية في مباراة العودة.

لكن في ذلك الوقت برشلونة قد ضم صفوف لاعبيه، بالإضافة إلى ميسي والنجم البرازيلي نيمار ولاعب الوسط أندريس إنييستا والأوروغواي لويس سواريز في بدايتها، بينما يعاني الفريق الحالي من الخبرة، أكثر من ذلك حيث يقوم مدربه الهولندي رونالد كومان ببناء فريق جديد، ومعظمهم من اللاعبين الشباب.

برشلونة ضد باريس سان جيرمان

يبدو أن الأجواء داخل النادي الكتالوني مضطربة، لأن المشكلة والكارثة ليست فقط في المعاناة المادية للنادي، ولكنها أكبر من المعاناة، من قبل أفراد فقدوا انتمائهم بالمعنى الذي يفهمه المعجب، والذي قد يشير إلى أن الأسوأ لم يأتي بعد، فقد قام كومان بالضحك بعد الهزيمة، وكذلك تصريحه بأن فرص التأهل منخفضة، وعلى الجانب الآخر تعبير جريزمان عن سعادته بثلاثية مبابي في تلك المباراة، موضحًا أن نجم النادي الباريسي تعرض لانتقادات، عن الفترة الماضية لذا فهو سعيد بما حدث له أمام برشلونة.

جدير بالذكر أن آخر ثلاث مباريات للبارسا على المستوى الأوروبي كانت محبطة واحدة تلو الأخرى، بدءًا من روما ثم ليفربول وإنجلترا وبايرن ميونيخ الألماني، قبل أن يواصل الفريق الإسباني نفس الشيء مع سقوطه الرهيب على أرضه، ضد باريس سان جيرمان 1- 4 في دوري أبطال أوروبا.

والآن وبعد قراءتك الموضوع شاركنا توقعك، هل يستطيع برشلونة تحقيق الريمونتادا أمام باريس سان جيرمان؟