يخطط لدعوة انفانتينو ودروجبا.. تفاصيل بنود التحضير لاحتفالية مئوية اتحاد الكرة

تجهز اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد الترتيبات الخاصة باحتفالية المئوية المحدد لها ٣ ديسمبر من العام الجاري.

وعقد مسؤولى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة العديد من الجلسات من أجل التحضير لتقديم احتفالية تليق بمكانة الجبلاية على مستوى القارة السمراء والاتحادات الرياضية في العالم،وتستعد الجبلاية لتشكيل اللجان الخاصة بالتجهيز لاحتفالية المئوية لاتحاد الكرة .

دوت الخليج يسلط الضوء على أبرز التحضيرات للجبلاية استعدادا لاحتفالية المئوية.

افتتاح مشروع الهدف

يسابق مسؤولى الجبلاية الزمن من أجل الانتهاء من الانشاءات الخاصة بمركز المنتخبات فى مشروع الهدف بمدينة ٦ اكتوبر.

وزار مؤخرا المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مشروع الهدف رفقة مسؤولى الجبلاية من أجل الوقوف على الانتهاء من الانشاءات الخاصة بمركز المنتخبات الوطنية تمهيدا لافتتاحه خلال حفل المئوية.

افتتاح المتحف

يسعى مسؤولى الجبلاية للانتهاء من تجهيز متحف اتحاد الكرة داخل مقر الاتحاد.

ومن المقرر وضع كافة المقتنيات والدروع والكؤوس التى حصل عليها منتخب مصر الوطني ونظيره من مختلف المنتخبات الوطنية داخل متحف الجبلاية لدى افتتاحه.

دعوة الشخصيات العالمية

وضع مسؤولى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة قائمة بأسماء الشخصيات العالمية فى الرياضة وعلى رأسها السويسرى حياتي انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا.

كما تسعى الجبلاية إلى إقناع العديد من نجوم العالم من أجل حضور حفل احتفالية المئوية نهاية العام الجاري مثل الكاميروني صامويل ايتو والايفوارى ديديه دروجبا وغيرهم.

كتيب المئوية

يجهز مسؤولى اللجنة الثلاثية كتيب خاص بمئوية اتحاد الكرة يتم إرساله إلى كافة الاتحادات الرياضية في افريقيا والعالم.

ويضم كتيب المئوية العديد من نجوم كرة القدم المؤثرين فى العالم وأيضا الشخصيات المؤثرة إداريا ونبذة عنهم، إلى جانب العديد من الأحداث التاريخية للجبلاية.

الاستعانة بالشركات المحلية والعالمية

ترغب الجبلاية فى الاستعانة بخبرات الكوادر الفنية والإدارية بالشركات المحلية مثل بريزنتيشين وغيرها من أجل المساهمة فى حفل المئوية.

وسبق للشركات المحلية الاشراف على العديد من الاحتفالات الخاصة بمنتخب مصر الوطني تحت سفح الهرم إلى جانب حفل الافضل فى المسابقات المحلية.

درع صلاح

تقرر خلال احتفالية المئوية تخصيص الجبلاية درع لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي باعتباره أفضل لاعب محترف فى تاريخ مصر بعد حصوله على العديد من الجوائز والألقاب العالمية ومنها أفضل ثالث لاعب فى العالم وحصوله على أفضل لاعب أفريقى مرتين.

تكريم الرموز

وتشهد مئوية اتحاد الكرة تكريم العديد من رموز الرياضة على مدار المائة عام.

يأتي ذلك من أجل إبراز الدور البارز الذى قدمته الرموز الحالية والراحلة فى اتحاد الكرة وكافة المجالات الرياضية.

تكريم الاهلي بالبرونزية

من المنتظر تكريم النادى الأهلى بعد حصوله على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية الاخير فى قطر

تكريم رؤساء الجبلاية السابقين

خصص مسؤولى الجبلاية احتفالية تكريم على هامش حفل المئوية من أجل تكريم رؤساء اتحاد الكرة السابقين والراحلين نظرا لمسيرتهم الرائدة فى خدمة الكرة المصرية.

الاستعانة بالكتاب والروائيين

قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة الاستعانة بأبرز الكتاب والروائيين للحديث عن مئوية الجبلاية وتم التواصل مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي خلال الفترة الماضية.