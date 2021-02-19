الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمي ضد حكم مباراة الزمالك

تقدم النادي الإسماعيلي باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكره القدم ضد طاقم التحكيم الذي قاد مباراه الإسماعيلي أمام الزمالك بقياده محمود البنا.

وجاء بيان الإسماعيلي، كالتالي:" بسبب ماقام به أثناء المباراه من عدم توفير الحمايه للاعبي الاسماعيلي وتغاضيه عن مخالفات ارتكبت من الفريق المنافس تجاه لاعبوا الإسماعيلي لم يتخذ فيها أي اجراء"، مضيفا :"مع عدم احتساب ضربه جزاء صحيحه للاسماعيلي والعديد من القرارات التي أثرت علي نتيجه المباراة".

وطالب النادي بعدم إسناد اي مباراه للفريق لأي حكم تسبب في ظلم الإسماعيلي .

واختتم البيان: "عاني الإسماعيلي من أخطاء تحكيمية وبشهادة الخبراء في مبارياته السابقه تسببت في فقدانه للعديد من النقاط".