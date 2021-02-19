انت الان تتابع تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي بعد مباريات الأسبوع التاسع عشر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يتصدر فريق الشباب قمة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي منفرداً وبرصيد 38 نقطة وذلك عقب انتهاء مباريات الأسبوع التاسع عشر، والتي أسفرت عن فوز فريق الوحدة على على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، كما فاز فريق الباطن على أبها هدفين مقابل هدف واحد، كما حقق فريق الفتح الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعادل فريق الأهلي مع العين بهدف لكل منهما، واستطاع فريق الفيصلي تحقيق الفوز على ضمك بهدفين دون مقابل، كما فاز الاتحاد على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، واستطاع القادسية أن يحقق الفوز على النصر بهدف واحد دون مقابل، كما تمكن الهلال من الفوز على الاتفاق بثلاثة أهدا مقابل هدف واحد.

جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي بعد مباريات الجولة 19

الشباب فى المركز الأول برصيد 38 نقطة. الهلال فى المركز الثاني برصيد 36 نقطة. الأهلي فى المركز الثالث برصيد 35 نقطة. الاتحاد فى المركز الرابع برصيد 32 نقطة. القادسية فى المركز الخامس برصيد 28 نقطة. الاتفاق فى المركز السادس برصيد 27 نقطة. الوحدة فى المركز السابع برصيد 27 نقطة. التعاون فى المركز الثامن برصيد 25 نقطة. النصر فى المركز التاسع برصيد 25 نقطة. الفتح فى المركز العاشر برصيد 25 نقطة. أبها فى المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة. الفيصلي فى المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة. الباطن فى المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة. الرائد فى المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة. ضمك فى المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة. العين فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي بعد مباريات الأسبوع 19