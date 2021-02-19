مغالاة في الطلبات المادية.. فرجاني ساسي يستنكر فضل الزمالك

تستمر أزمة تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي مع نادي الزمالك في ظل رغبته في الحصول على 3.5 مليون يورو .

وطرحت بعض الجماهير الزملكاوية العديد من المبادرات لجمع عقد فرجانى ساسي الفترة المقبلة مثل فتح حساب بنكي وتبرع واخرها بيع قميص اللاعب .

ولكن هل يجب علي الزمالك تجديد عقود اللاعب الذي صنعه وجعله أيقونة منذ قدومه للفريق في عام 2018 قادما من نادي النصر السعودي الذي لم يشارك معهم إلا 8 مباريات فقط لا غير ولم ينجح في تسجيل الأهداف.

ومنذ تعاقد الزمالك مع اللاعب لم يكن معروفا بالشكل الحالي بكل تأكيد بل إنه كان دائم التنقل بين الفرق منذ خروجه من فريق الصفاقسي التونسي عام 2015 حيث انضم لفريق ميتز الفرنسي ثم الترجي التونسي ثم النصر السعودي

توهج فرجانى ساسي كان مع الزمالك كنجم للجماهير والمتابعين في تونس والوطن العربي حيث شارك في 75 مباراة حتي الآن وسجل 13 هدفى وهو السجل الآعلي للاعب .

حيث شارك مع الصفاقسي خلال 4 سنوات 83 مباراة وسجل 8 أهداف فقط ومع فريق ميتز الفرنسي لعب 39 مباراة وسجل هدف وحيد ومع فريق الترجي التونسي لعب 39 مباراة وسجل 7 أهداف اما مع فريق النصر السعودي فلعب 8 مباريات وفشل في التسجيل.

الزمالك صاحب الفضل الكبير علي فرجانى ساسي وليس الشهره والنجومية الحقيقة التى حققها فقط بإرتباط اسمه بالفارس الأبيض ولكن تحقيقه بطولتين من أصل ثلاث بطولات قارية في تاريخ اللاعب ولولا الزمالك لما انجح في تحقيق ايا منهم .

قبل انتقاله للزمالك كان يمتلك فرجانى بطولة الكونفيدرالية الافريقية وبطولتى دورى تونسي وكأس تونس ونجح مع الزمالك في ثلاث مواسم فقط في حصد 4 بطولات منهم سوبر وكأس محلي وبطولة السوبر الافريقي والكونفيدرالية الافريقية .