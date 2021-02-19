عاجل.. سيمبا التنزاني يعلن تعديل موعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي سيمبا التنزاني، تغيير موعد مباراته أمام الأهلي المقرر لها الثلاثاء المقبل، على الملعب الوطني بتنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وذكر نادي سيمبا التنزاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" أن مباراة الأهلي ستقام في تمام التاسعة مساء " بتوقيت القاهرة" بدلا من الثالثة عصرا.