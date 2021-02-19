استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني.. تدريبات قوية لحراس مرمى الأهلي

خاض محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، رباعي حراسة المرمى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية اليوم، تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس.
واشتمل مران الحراس على تدريبات بدنية وفنية ضمن المران الختامي للفريق قبل السفر إلى تنزانيا.
وواصل «ناصر ماهر»، لاعب الفريق برنامجه التأهيلي على هامش مران الأهلي الذي أقيم ظهر اليوم؛ لتجهيزه للعودة والمشاركة في المران الجماعي، بعد خضوعه لجراحة في الكتف خلال الفترة الماضية.
ويتوجه الأهلي إلى تنزانيا مساء اليوم الجمعة؛ استعدادا لمواجهة سيمبا المقرر لها الثلاثاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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