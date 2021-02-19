لمواجهة سيمبا.. موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا للسفر إلى تنزانيا

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية اليوم الجمعة، قبل انطلاق المران الختامي للفريق في القاهرة، والذي أقيم على ملعب التتش؛ استعدادا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا.
وخلال المحاضرة حرص موسيماني على الحديث مع لاعبي الأهلي عن أهمية مباراة سيمبا في قطع خطوة جديدة في مشوار الفريق بدور المجموعات خاصة بعد الفوز الأول الذي حققه الأهلي على المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد على استاد القاهرة.
وكان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم بعد الحصول على يومين راحة بقرار من الجهاز الفني، عقب مواجهة المريخ؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، قبل السفر المقرر له مساء اليوم إلى تنزانيا.
ويلتقي الأهلي مع سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
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