مفاجأة.. الكاف لم يبلغ الأهلي بتعديل موعد مباراة سيمبا التنزاني

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" لم يبلغ مجلس إدارة النادي الأهلي بتعديل موعد مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني، المقرر لها الثلاثاء، المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر، إن الكاف لم يرسل أي خطاب حتى الآن يفيد تعديل موعد المباراة من الساعة الثالثة عصرا إلى التاسعة مساء.

كان نادي سيمبا أعلن منذ قليل ، أن مباراة الأهلي ستقام في تمام التاسعة مساء " بتوقيت القاهرة" بدلا من الثالثة عصرا.