OnTime sports الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للرماية بـ مصر

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية "خرطوش"، التي ينظمها الاتحاد المصري للرماية، عن نقل احداث البطولة العالمية، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.
وتستضيف مصر خلال الفترة من 22 فبراير حتي 4 مارس المقبل بطولة العالم للرماية "خرطوش" بمشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم.
وتتكون الدول من الأرجنتين و أرمينيا و كندا و تشيلى و كولمبيا و كرواتيا و قبرص و التشيك و الدنمارك و أسبانيا و اليونان والهند و كازاخستان و السعودية و الكويت و ليبيا ولبنان و لوكسمبرج و المغرب و النرويج و بيرو و بولندا و قطر و رومانيا و روسيا و سلوفينيا و السودان و سلوفاكيا و سوريا و الإمارات و أوكرانيا بالإضافة إلي مصر البلد المنظم للحدث العالمي.
تضم قائمة لاعبين المنتخب المصري كلا من ، أحمد توحيد زاهر و عبد العزيز محيلبة و أحمد قمر و مصطفى حنيش و إسلام أبو بكر ماجى عشماوى و نوريهان فوزان و نادين أيمن و سحر طلعت مصطفى و مريم طارق فى مسابقة التراب .
أما على صعيد الإسكيت يضم كلا من ، عزمى محيلبة و مصطفى إسماعيل و سركيس مارتايان و إبراهيم محمد و كريم عصام و و أميرة أبو شقة و زينب طارق و شهد أشرف و نغم أحمد عثمان ، ومن المحتمل أن يتم تسجيل عدد من اللاعبين أخرين المتواجدين فى قائمة الإنتظار.
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