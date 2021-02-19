سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل السفر إلى السنغال

أعلن أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن سلبية مسحة كورونا للاعبي الفريق قبل رحلة السفر إلى السنغال.

وتغادر بعثة الفريق إلى السنغال غدا السبت استعدادا لمواجهة تونجيث في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وكان لاعبو الزمالك قد خضعوا لمسحة كورونا أمس الخميس وفقا للبروتوكول المتبع من قبل الاتحاد الأفريقي، وجاءت نتيجة المسحات سلبية لجميع اللاعبين.

وتعادل الزمالك في أولى مواجهاته بدور المجموعات مع مولودية الجزائر سلبيا ويستعد لمواجهة بطل السنغال.,