أكرم عبد المجيد: فكرة طرح قميص الزمالك للجماهير منتشرة في دوريات العالم

أشاد أكرم عبد المجيد لاعب الزمالك السابق بفكرة طرح تيشيرت الفارس الأبيض أمام الجماهير لدعم صفقات لاعبي فريق الكرة الأول.

وقال أكرم عبد المجيد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فكرة تيشرت نادى الزمالك بأسماء نجومه وأرقامهم عليها توقيع اللاعب فكر استثمارى معمول به فى كل دول العالم للمحترفين، ومصدر مهم من مصادر دخل الأندية".

وتابع: أتمنى أن يكون هناك "ستور" لبيع كل مايخص النادى للجماهير من أعلام وآيس كاب وكوفيات.. وغيرها من أدوات لجميع الألعاب الخاصة بالنادى، وأن يكون لها فروع فى جميع محافظات مصر.

كانت جماهير الزمالك طرحت عدة حلول للابقاء على فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بعد تألقة، حيث يمثل رمانة الميزان للفريق الأبيض، وهناك مطالب كثيرة للإبقاء على الدولي التونسي ليستمر فى صفوف الفريق الأبيض.

وما زالت المفاوضات بين مسئولي الزمالك وساسي مستمرة لتجديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث يرغب اللاعب فى البقاء في صفوف الزمالك، ولكن له مطالب مادية يسعى لتنفيذها، خاصة أنه تلقى عروضا مغرية كثيرة بمقابل مادي كبير.