فيفا: تأجيل تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" موافقته على تأجيل تصفيات بطولة كأس العالم قطر 2022، عن القارة الآسيوية، وكذلك التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا الصين 2023، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونشر الفيفا بيانًا أكد فيه أنه تم الموافقة على تأجيل معظم المباريات في المرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر، وكذلك تصفيات كأس أمم آسيا، بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

وأشار الفيفا إلى أن 4 مباريات فقط في التصفيات ستقام في موعدها، وهي مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره اليمني يوم 25 مارس، ومباراة طاجيكستان أمام منغوليا في نفس اليوم، إضافة إلى مباراة نيبال أمام أستراليا، ومباراة منغوليا ضد اليابان، يوم 30 مارس المقبل.