خاص.. جالاتا سراي يقرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد نهاية الموسم

أكد مصدر في جالاتا سراي، أن إدارة النادي التركي ستفعل بند شراء مصطفى محمد من الزمالك، عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر لـ " دوت الخليج، إن إدارة جالاتا سراي ستفعل عقد مصطفى محمد، عقب انتهاء الموسم الحالي.

كان مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دورلار.

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 4 مباريات حتى الآن بمسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالها 4 أهداف.